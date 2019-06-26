كوشنر يفتتح ورشة البحرين وسط رفض عربي واسع وتشكيك دولي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بدأت جلسات ورشة البحرين مساء الثلاثاء، بحضور عربي باهت، وبمقاطعة الأمم المتحدة وروسيا والصين والجانب الفلسطيني في العاصمة البحرينية المنامة، تزامنا مع تظاهرات شعبية وحزبية رافضة لها.

وقال صهر ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في افتتاحيته للورشة إن “رؤية الازدهار من أجل السلام هي جزء من رؤية لتحقيق السلام”، مضيفا أن “تحقيق النمو للشعب الفلسطيني مستحيل دون حل سياسي عادل ومنصف”.

وتابع كوشنر قائلا: “تخيلوا مركزا نابضا بالاقتصاد في الضفة وغزة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة”، مخاطبا الفلسطينيين: “ورشة المنامة لكم والرئيس ترامب لم يتخل عنكم”.

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وأردف: “القيادات الفلسطينية كانت دائما تلقي باللوم على إسرائيل، لتبرير مشاكلها، لذلك قررنا تعزيز الحكومة”، موضحا أن الخطة تركز على التعليم والنساء والشباب، وهي نقاط أساسية تتضمنها خطة الاستثمار.

وأعلنت نخب عربية رفضها استضافة البحرين للورشة الاقتصادية التي دعا لها جاريد كوشنر، بشكل قاطع، والتأكيد على عدم قبول أي حل يؤول نحو التنازل عن التراب الفلسطيني.

وعقدت الفصائل الفلسطينية مؤتمرا في نفس توقيت ورشة البحرين في قطاع غزة، وأعربت قيادات جميع الفصائل عن رفضها لمخرجات الورشة، وعدم القبول بأي قرارات تنتقص من الحق الفلسطيني.