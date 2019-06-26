ناشط سعودي في مقابلة مع وكالة إسرائيلية..الإسلام استمرار لـ إسرائيل

الخليج 365:

نشرت وكالة البث الإسرائيلية الرسمية “كان” على حسابها في “تويتر” مقابلة قصيرة من العاصمة البحرينية المنامة مع الناشط ومقدم البرامج السعودي لؤي الشريف، في إطار تغطيتها لورشة البحرين التي تجري على مدار يومين متتاليين.

وقال الشريف باللغة العبرية لمراسلة الوكالة: “أحب العبرية بسبب الأنبياء (عليهم السلام)، والعبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع، وأعتقد أن المسلم هو امتداد أنبياء بني اسرائيل”.

Advertisements

ولؤي الشريف، مهندس ومعلم سعودي يقدم دروسا باللغة العبرية على اليوتيوب، ومؤيد للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، كان قد قال في حديث منسوب له مؤخرا، إنه “رغم دعمه للعلاقات مع إسرائيل، لكنه يعترف بصعوبة تقبل الجمهور البحريني، فما زالوا يرون في إسرائيل عدوا، بعكس اعتقاد العائلة المالكة، مشككا بنجاح انعقاد القمة الاقتصادية في البحرين؛ لأن الفلسطينيين سينجحون في إفشالها”.

وتعقد ورشة البحرين في المنامة في 25 و26 يونيو الجاري، والتي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتردد أنها تنظم لبحث الجوانب الاقتصادية لـ “صفقة القرن”، وفق إعلام أمريكي.

وتلاقي الورشة رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل.