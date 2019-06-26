المقال الذي بسببه تم استدعاء الصحفية سهير عبد الرحيم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية في الخرطوم عن استدعاء الكاتبة الصحفية سهير عبدالرحيم الى نيابة الصحافة والمطبوعات على خلفية تقديم بلاغ من قبل وزارة الدفاع السودانية يتهمها بالاساءة الى المجلس العسكري الانتقالي في مقال نشر بصحيفة الانتباهه بعد ايام من فض اعتصام الخرطوم وصفت فيه الكاتبة المجلس بــ “الجيفة المتعفنة” وكذلك جرى التحقيق مع رئيس تحرير الصحيفة اليومية.

المقال سبب الاستدعاء

سألني الصديق العزيز عباس الشفيع .. سهير وينك مختفية ما بتكتبي مالك …!!؟

قلت له ماذا نكتب وماذا نقول …؟؟

هل نقول للشعب السوداني إننا ضحية أكذوبة كبرى اسمها انقلاب عسكري؟

هل نقول لهم إننا غرر بنا وخدعنا في رابعة النهار؟

هل نقول لهم إن الأهازيج والترانيم والأشعار التي خلدنا بها جيفة متعفنة اسمها المجلس العسكري كانت محض هذيان وغيبوبة حمى الثورة؟

هل نخبر الأطفال والزغب الصغار الذين كانوا يشدون الرحال يومياً إلى القيادة العامة يتسامرون ويلهون ويلعبون، هل نخبرهم بأن تلك البؤرة مثل الحسناء في المنبت السوء قيادة القوات المسلحة ولكنها رهينة بأوامر فلول الكيزان الكذوبين؟

هل نخبر الكنداكات ونساء السودان الثائرات بأن زغاريدهن وهتافاتهن وتضحياتهن إنما ذهبت أدراج الرياح في تمثيلية هزيلة عنوانها خيارات ابن عوف والبرهان في الحكم؟

هل نخبر الشباب أسياد المواكب حماة التروس ثوار الليل وردية الليل، بأننا عشنا أطول مسرحية في عمر ثورتنا حين وثقنا مرة أخرى في العسكر وفي قيادات القوات المسلحة، وقلنا هي قوات الشعب المسلحة، ولم ندر أنها قوات الكيزان المفخخة.

قلنا هؤلاء حماة الحمى وصفقنا للبرهان طويلاً، والبعض جعل من صورته وسماً يجاور صور الشهداء الأنقياء الأطهار ولكن خاب فألهم بعد الدماء والدموع والجثث التي تكدست في ساحة الاعتصام.

وأعجب الكثيرون بنائبه حميدتي حين قال إنه رفض أوامر المخلوع بتقتيل ثلث الشعب السوداني وسننتظر نتائج التحقيق لنرى المسؤول عن قتل أكثر من مائة من المعتصمين.

ماذا نقول إذن للرسومات والتراسيم على جدران القيادة العامة ولخيم الصائمين وبقايا الحلومر وتمر الإفطار للذين تسحروا واضجعوا وهم يتكئون على أحلام مدنية، فباغتهم المرتزقة فاحترقت أجسادهم داخل الخيام وهم أحياء كما احترقت إلى جوارهم لافتات مدنية.. مدنييييييييييية.

ماذا ترانا نقول لأمهات شهداء مجزرة القيادة العامة؟ ماذا نقول لآبائهم، إخوانهم، أخواتهم، أصدقائهم؟ ماذا نقول لأحلامهم، أمنياتهم، شبابهم ذكرياتهم ومدنيتهم، ماذا نقول لهؤلاء؟؟

هل نقول لهم إن مجموعة من السفاحين والقتلة لم يطيقوا رائحة الديمقراطية واعتورت قلوبهم مساحات الحب والخير والحق والجمال في سوح القيادة، فاستيقظ شيطانهم الأكبر الذي لا يبتسم إلا لمشهد الدماء ولا يشبع إلا بصور الجثث، ولا يغمض له جفن إلا برائحة الموت، تنتشيه وتغبطه آثار الدمار والخراب ووأد الأماني.

خارج السور

كاذب من يعتقد أنه أكبر وأقوى من إرادة الشعوب، هو ليس كاذباً فقط، وإنما معتوه خبل وجبان.

الانتباهه