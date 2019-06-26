نائب وزير الدفاع..يعلق على اعتقال زعيم “داعش”

الخليج 365:

أثنى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، على عملية قوات التحالف العربي باعتقال زعيم تنظيم الدولة في اليمن.

وأضاف خالد بن سلمان، في سلسلة تغريدات على “تويتر”، أن تلك العملية تؤكد النجاحات المستمرة في دحر أعداء الدين والوطن.

وقال: “قالها سمو سيدي ولي العهد: “سندمر التطرف”، وها هم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزا هاما في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا”.

وأكد في تغريدة أخرى أن “عملية القبض على زعيم “داعش”، التي تمت بتوفيق الله تعالى في وقت قياسي، ولم ينتج عنها أي خسائر، سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع”.

Advertisements

وقال إن الاعتقال هو مثال آخر على التزام الرياض بالقضاء على آفة الإرهاب، وأن المملكة تواصل لعب دور قيادي في جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف.

وذكر التحالف العسكري الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن، الثلاثاء، أن قوات سعودية خاصة أسرت أمير فرع تنظيم الدولة في اليمن.

وقال التحالف في بيان إنه جرى اعتقال الأمير “الملقب بأبو أسامة المهاجر، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له… وذلك في 3 يونيو 2019”.

وقالت الوكالة إن العملية أسفرت كذلك عن “مصادرة عدد من الأسلحة والذخيرة، وأجهزة لاب توب وكمبيوتر، ومبالغ مالية بمختلف العملات، وأجهزة إلكترونية، وأجهزة (تتبع) جي.بي.إس، وأجهزة اتصال، وغيرها من المقبوضات”.

وقال العقيد الركن تركي المالكي إن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذتا العملية بنجاح.