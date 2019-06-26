النيابة تستدعي الكاتبة الصحفية سهير عبد الرحيم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية في العاصمة الخرطوم عن استدعاء الكاتبة الصحفية سهير عبدالرحيم الى نيابة الصحافة والمطبوعات على خلفية تقديم بلاغ من قبل وزارة الدفاع السودانية يتهمها بالاساءة الى المجلس العسكري الانتقالي في مقال نشر بصحيفة الانتباهه بعد ايام من فض اعتصام الخرطوم وصفت فيه الكاتبة المجلس بــ “الجيفة المتعفنة” وكذلك جرى التحقيق مع رئيس تحرير الصحيفة اليومية. المادة السابقة (العسكري) أكد عدم فض الاعتصام..!!.. بقلم محــمد كامــل سعــيد المقالة القادمة نائب وزير الدفاع..يعلق على اعتقال زعيم “داعش”

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