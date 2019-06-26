خلافات حادة حول (3) مليارات جنيه ومحامو الجبال يطالبون “المجلس” بالتدخل

التاريخ: 26-يونيو-2019
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كشف محامو جبال النوبة عن تقديم المجلس العسكري مبلغ قدره ثلاثة مليارات جنيه، للإدارات الأهلية مخصصة لحشد ولاية جنوب كردفان الذي التأم بقاعة الصداقة مطلع هذا الأسبوع، والذي صاحبته خلافات حادة بين أعضاء اللجنة بسبب الأموال، وصلت حد الإساءات الشخصية بين أعضاءها فضلاً عن محاصرة رئيس اللجنة من قبل أصحاب البصات لوقت متأخر في قاعة الصداقة مطالبين بحقوقهم.
وذكر محامو جبال النوبة في تعميم صحفي حسب صحيفة التيار أمس، عن وقوع خلافات حادة وصلت لحد الإساءات الشخصية بين أعضاء اللجنة العليا.
وطالب المحامون “المجلس العسكري الانتقالي” متمثلاً في الفريق شمس الدين الكباشي رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمي بإفادتهم بحجم المبلغ الذي تم رصده للحشد، ونبهوا إلى أن أعضاء اللجان لم يتسلموا المبالغ التي أقرها اجتماع اللجنة لرؤساء اللجان كاملة طبقاً لشهود عيان، وظل أصحاب البصات والحافلات والفرق التراثية يحيطون برئيس اللجنة العليا إلى ساعات متأخرة من الليل بقاعة الصداقة عقب نهاية البرنامج مطالبين بحقوقهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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