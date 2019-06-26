عودة مدير الامن السابق الي البلاد

وضع مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، الفريق أول صلاح عبد الله “قوش” حداً للتكهنات بشأن مصيره ومكان تواجده، حيث عاد إلى البلاد خلال اليومين الماضيين حسب اخر لحظة.

وكان “قوش” قد غاب خارج البلاد لفترة من الوقت دون تحديد وجهته الخارجية، وتضاربت الأنباء بشأن مكان وجوده، فيما تحاشى عدد من المسؤولين تحديد مكان إقامته بالضبط .