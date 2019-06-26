نشرة الظهيرة.. رسالة من المبعوث الأمريكي.. وتأييد لمبادرة "العسكري"

حركتان مسلحتان ترحبان بمبادرة المجلس العسكري للسلام

أعلنت حركتان مسلحتان في السودان ترحيبهما بقرار المجلس العسكري الخاص بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع المسلحين، لتحقيق السلام في دارفور ومنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.

وأبدت حركتا تحرير السودان برئاسة أركو مناوي، والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، بحسب مسؤولين تحدثا لـ"العين الإخبارية"، استعدادهما لمقابلة اللجنة متى تهيأت الظروف.

وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مرسوماً جمهورياً بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة، للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة.

ويرأس اللجنة نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وعضوية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية، والفريق ركن ياسر العطا، نائب رئيس اللجنة السياسية، واللواء ركن أسامة العوض محمدين.

وقال نور الدائم طه، المتحدث باسم حركة تحرير السودان، برئاسة أركو مناوي، لـ"العين الإخبارية"، إن تشكيل لجنة للتواصل مع الحركات خطوة مهمة تجد كل الترحب من جانبهم.

وأكد أنهم جاهزون للجلوس مع اللجنة والتفاهم معها في قضايا الحرب والسلام، قائلاً إن مسار التفاوض مع الحركات المسلحة يمكن أن يستمر في آن واحد مع التفاهمات مع قوى الحرية والتغيير بالداخل، مضيفاً "يفضل وقف الحرب وتحقيق السلام لمشاركة جميع السودانيين في الترتيب للأوضاع الانتقالية".

من جهته، أعلن المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، محمد زكريا، لـ"العين الإخبارية"، الترحيب بقرار المجلس العسكري بتشكيل لجنة للتواصل مع الحركات المسلحة، قائلاً إن تحقيق السلام ينبغي أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة.

فيما أوضح نور الدائم طه أن الحرب تمثل أزمة الأزمات السودانية والنظام السابق ظل ينفق 70% من ميزانية الدولة على الحرب، حسب التقارير الرسمية. مردفاً "بالتالي تحقيق السلام ووضع نهاية لها تمثل المدخل الصحيح والسليم لمعالجة الأزمة السودانية".

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وطالب المتحدث باسم حركة تحرير السودان في حديثه وفقاًُ لـ"العين الإخبارية" المجلس باتخاذ خطوات عملية لتهيئة الأجواء لعملية السلام الشامل بإطلاق سراح الأسرى وتسليم رموز النظام السابق إلى محكمة الجنايات الدولية.

المبعوث الأمريكي يطالب المجلس العسكري بعدم إجراء إنتخابات خلال عام

طالب المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، بعدم إجراء أي انتخابات خلال فترة عام لضمان حدوث إنتقال ديمقراطي بالبلاد.

وقال عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق ياسر العطا، إنهم أبلغوا المبعوث برفضهم سيطرة قوى الحرية والتغيير على المجلس التشريعي، وأكد أنهم لا يمانعون بأي مناصفة في المجلس السيادي سواء كانت (5+ 5 أو 7 + 7)، أو غيرها.

وأشار إلى أن صلاحيات المجلس التشريعي للحكومة التنفيذية لا تتعدى الفترة الانتقالية.

وأوضح العطا أن المجلس العسكري الانتقالي تلقى أكثر من عشرين مبادرة من أستاذة جامعات وأحزاب ومنظمات مجتمع المدني وضباط معاشيين لحل الأزمة في السودان، وقال إنهم يفضلون مبادرة توافق عليها قوى الحرية والتغيير.

حفظ السلام يعانون في موسم فصل الخريف بمنطقة قولو

تواجه الدوريات الروتينية التابعة للبعثة المشتركة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور يوناميد معانة قاسية في عملية التنقل وذلك بسبب هطول الامطار الغزيرة في دارفور من خلال فصل الخريف خاصة في منطقة سابانقا التي تبعد 12 كيلو متر شمال شرق قولو وسط ضعف في البنية التحتية وموسم الامطار الحالي .

خوجلي يؤكد دعمه لبرامج الزكاة بشمال دارفور

أكد والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي التزام حكومته وتقديم الدعم للزكاة حتى تضطلع بدورها تجاه الشرائح المستهدفة.

وقال إن الولاية تعول كثيرا على الزكاة في تنفيذ المزيد من المشروعات التي تعود بالنفع على الفقراء والمساكين خاصة في ظل هذه المرحلة وأشاد الوالي خلال لقائه ابمكتبه بالفاشر بوفد الأمانة العامة لديوان الزكاة الاتحادي الذي وصل الفاشر برئاسة محمد بابكر إبراهيم الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي برفقة المدير العام للجباية إبراهيم موسى عيسى، أشاد بالدعم غير المحدود الذي ظل يقدمه ديوان الزكاة للولاية وخاصة فيما يتعلق بمعاش الناس وتخفيف حدة الفقر بجانب تنفيذ مشروع السقية لتوفير مياه الشرب للفقراء والمساكين بأحياء مدينة الفاشر.