المبعوث الأمريكي يطالب المجلس العسكري بعدم إجراء إنتخابات خلال عام

طالب المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، بعدم إجراء أي انتخابات خلال فترة عام لضمان حدوث إنتقال ديمقراطي بالبلاد.

وقال عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق ياسر العطا، إنهم أبلغوا المبعوث برفضهم سيطرة قوى الحرية والتغيير على المجلس التشريعي، وأكد أنهم لا يمانعون بأي مناصفة في المجلس السيادي سواء كانت (5+ 5 أو 7 + 7)، أو غيرها.

وأشار إلى أن صلاحيات المجلس التشريعي للحكومة التنفيذية لا تتعدى الفترة الانتقالية.

وأوضح العطا أن المجلس العسكري الانتقالي تلقى أكثر من عشرين مبادرة من أستاذة جامعات وأحزاب ومنظمات مجتمع المدني وضباط معاشيين لحل الأزمة في السودان، وقال إنهم يفضلون مبادرة توافق عليها قوى الحرية والتغيير.

وكان المجلس العسكري قد قطع خدمة الإنترنت عن الشرائح عقب فض اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش السوداني ومقتل وإصابة المئات في 3 يونيو الحالي.

وتنحى الرئيس المخلوع عمر البشير في 11 ابريل الماضي بعد خمسة أيام من إعتصام الثوار أمام قيادة الجيش السوداني. وإنطلقت مظاهرات في 19 ديسمبر 2018 مطالبة بإسقاط النظام.

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وبدأ المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث، جولة جديدة من المباحثات والمشاورات مع المجلس الانتقالي العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، لدفع الطرفين لاستئناف التفاوض المباشر، بغرض التوصل إلى التسوية السياسية.

وقال المبعوث الأمريكي في تصريحات صحفية: “إن المشاورات تستهدف دفع الطرفين لاستئناف التفاوض المباشر”، مؤكداً أن الأطراف السودانية قادرة على الدخول في الفترة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن الوساطة الأفريقية تحركت نحو الوصول إلى توافق بين الطرفين.

وسبق أن وصل إلى الخرطوم، وفد الترويكا الأوروبية لدعم التوصل إلى اتفاق سلمي.

وقال المبعوث البريطاني الخاص للسودان، روبرت فيروزر، إن المجتمع الدولي مستعد وراغب في مساعدة السودان اقتصادياً عند تشكيل الحكومة المدنية، وذكر أن التفاوص هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حلول، مجدداً حرص بلاده على التواصل مع السودان.

