وقالت الداخلية، في بيان، إن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجمت مساء أمس منطقة تمركز قوات الشرطة جنوب غرب العريش شمال سيناء"، مضيفة أن القوات الأمنية تصدت لهم.. وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط و6 مجندين.. ومقتل 4 إرهابيين".
وتابعت "لقي أحد الإرهابيين مصرعه بعدما انفجر حزام ناسف، كان يحمله".
وذكر البيان ذاته أنه تم العثور بحوزة الإرهابيين على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وقنابل يدوية، مشيرة إلى أنه تجري حاليا مطاردة العناصر الإرهابية المتبقية.
وتابعت "تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق".
وفي بداية يونيو الجاري، أعلنت الداخلية المصرية أن "عناصر إرهابية" استهدفت "كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش"، وأن الاشتباك أسفر "عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين". وأعلن تنظيم "داعش"، فيما بعد، مسؤوليته عن الهجوم.
وتقاتل القوات المصرية منذ فترة متطرفين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن ومدنيين، في شمال سيناء.
وشنت قوات الجيش والشرطة حملة أمنية كبرى على المتطرفين في فبراير من العام الماضي، عقب هجوم على مسجد في نوفمبر 2017، قتل فيه مئات المصلين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. بيان من الداخلية بشأن الهجوم في شمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.