فور نهاية المهلة.. إيران "تسرع" تخصيب اليورانيوم

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن متحدثا باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صرح، الأربعاء، بأن إيران ستسرع من تخصيب اليورانيوم بعد أن تنتهي غدا مهلة ممنوحة للدول الأوروبية.

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم المنظمة "مهلة المنظمة الدولية للطاقة الذرية لتخطي حد الثلاث مئة كيلوغرام في إنتاج اليورانيوم المخصب ستنتهي غدا.. وبانتهاء هذه المهلة سيتسارع التخصيب".

وكشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الثلاثاء، أن بلاده ستتخذ خطوات جديدة في السابع من يوليو لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وكان كمالوندي ذكر، في وقت سابق، أن طهران ستزيد من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات جديدة، "بناء على حاجة البلاد".

ولفت إلى أن نسبة التخصيب ستزيد عن 20 في المئة، وذلك من أجل "استخدامه في المفاعلات المحلية".

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وتابع أن "هناك وقت أمام الدول الأوروبية للمساعدة في حماية إيران من عقوبات أمريكا لكنها بحاجة للتحرك لا الكلام".

وأعلنت إيران في الثامن من مايو أنها لم تعد تعتبر نفسها "ملزمة" بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وهي القيود التي تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015، المعروف رسميا باسم "خطة العمل المشترك الشامل".

ومنحت طهران الأوروبيين والصين وروسيا الموقعين على الاتفاق النووي مهلة 60 يوما من أجل "إنقاذ الاتفاق"، أو اللحاق بالولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق.