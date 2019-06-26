الأمن الروسي يحبط عملا إرهابيا في ساراتوف خطط له عنصر من "داعش"

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، عن إحباط حدوث عمل إرهابي في مكان مزدحم بمدينة ساراتوف، وسط روسيا، خطط له عنصر من تنظيم "داعش"، المحظور في روسيا.

وجاء في بيان لمركز العلاقات العامة للجهاز: "جهاز الأمن الفدرالي الروسي في مدينة ساراتوف تمكن من إحباط حدوث عمل إرهابي، خطط له عنصر من تنظيم "الدولة الإسلامية (المحظور في روسيا)".

وأوضح جهاز الأمن الروسي أن مواطناً روسياً حصل على أسلحة ومواد لتصنيع عبوات متفجرة يدوية الصنع من خلال تنظيم مختبر لتصنيع المتفجرات في مرآب.

وأن الرجل أدى يمين الولاء لقادة الهياكل الإرهابية وتصرف بناءً على تعليماتهم.

وأضاف الجهاز: "خلال عملية الاعتقال، قام الجاني بمقاومة مسلحة وتم تحييده من قبل القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي. ولم يصب أي من أفراد الأمن أو من المدنيين".

ويذكر في هذا السياق أن لجنة مكافحة الإرهاب الروسية كانت أعلنت، يوم الأحد الماضي، القضاء على إرهابيين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) في جمهورية داغستان، كانا يخططان لتنفيذ هجوم إرهابي على مواقع للشرطة، وقد تم العثور على أسلحه وذخائر في مكان الاشتباك المسلح معهم.

ويخوض رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" ا(لمحظور في روسيا) والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار، وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.