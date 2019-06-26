وقال مون في ردود مكتوبة على أسئلة طرحها صحفيون أجانب إنه لا يوجد سبب للحديث عن "جمود" لعدم وجود حوار رسمي بهدف نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.
وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قمتهما الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير لكنهما فشلا في التوصل لاتفاق بسبب اختلافات بين الدعوات الأمريكية لنزع السلاح النووي ومطالب كورية شمالية بتخفيف العقوبات.
وقال مون "ينخرط الجانبان في حوار بشأن قمة ثالثة".
وأضاف "من الجدير بالذكر أن المحادثات وراء الكواليس سبقها تفهم متبادل لموقف الآخر تحقق خلال قمة هانوي".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا بإجراء محادثات على مستوى العمل وحث كوريا الشمالية على العودة إلى مائدة التفاوض "في أقرب وقت ممكن".
ولدى كوريا الشمالية برامج نووية وصاروخية منذ سنوات بالمخالفة لقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وعقوبات أمريكية.
من ناحية أخرى قال مون اليوم الأربعاء إنه مستعد لعقد قمة مع اليابان خلال اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع لكن القرار يرجع لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وسط توتر بسبب قضايا تاريخية.
ويخيم الفتور على العلاقات الثنائية بين البلدين منذ سلسلة أحكام أصدرتها محاكم كورية جنوبية تلزم شركات يابانية بدفع تعويضات لعمال سابقين عن إجبارهم على العمل خلال الحرب العالمية الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر مون: محادثات وراء الكواليس بين أمريكا وكوريا الشمالية لعقد قمة ثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.