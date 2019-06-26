الخارجية الكورية الشمالية: تمديد أمريكا للعقوبات تحديا صريحا لقمة سنغافورة

وصفت الخارجية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، تمديد الولايات المتحدة للعقوبات ضدها بـ "العمل العدائى" .

وأضافت وزارة الخارجية ـ حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية ـ أن هذا التمديد يعد تحديا صريحا للقمة التاريخية التى عقدت بين البلدين فى سنغافورة العام الماضى بين الزعيم كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأشارت الخارجية الكورية الشمالية إلى أن العقوبات مظهر من مظاهر الأعمال العدائية الأكثر تطرفا.