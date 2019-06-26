وأضافت وزارة الخارجية ـ حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية ـ أن هذا التمديد يعد تحديا صريحا للقمة التاريخية التى عقدت بين البلدين فى سنغافورة العام الماضى بين الزعيم كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وأشارت الخارجية الكورية الشمالية إلى أن العقوبات مظهر من مظاهر الأعمال العدائية الأكثر تطرفا.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الكورية الشمالية: تمديد أمريكا للعقوبات تحديا صريحا لقمة سنغافورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.