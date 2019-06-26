تواجه الدوريات الروتينية التابعة للبعثة المشتركة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور يوناميد معانة قاسية في عملية التنقل وذلك بسبب هطول الامطار الغزيرة في دارفور من خلال فصل الخريف خاصة في منطقة سابانقا التي تبعد 12 كيلو متر شمال شرق قولو وسط ضعف في البنية التحتية وموسم الامطار الحالي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حفظ السلام يعانون في موسم فصل الخريف بمنطقة قولو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.