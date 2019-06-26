الرئيس الإيرانى: أمريكا تسلك طريقا خاطئا

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الرئيس حسن روحاني قوله اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسلك طريقا خاطئا. وأضاف روحاني "اليوم أقول للأمريكيين إن الطريق الذي اخترتموه طريق خاطئ". وأشار إلى أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لم تبذل ما يكفي من جهود للحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 مضيفا أن من مصلحة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الوفاء بوعودهم بموجب الاتفاق.

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