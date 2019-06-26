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رئيس مجلس النواب العراقى يبحث مع مسئول أمريكى خفض التوتر بالمنطقة

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استقبل رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، يرافقه السفير الأمريكى لدى بغداد ماثيو تولر.

وناقش اللقاء التطورات السياسية فى البلاد، ونجاح مجلس النواب العراقى باستكمال الكابينة الوزارية والتصويت عليها، كما بحث الوضع السياسى فى المنطقة، مؤكدا على استقلال العراق وسلامته، ووحدة أراضيه، ودوره الريادى فى المنطقة لخفض التوتر والتصعيد وإقامة علاقات متوازنة مع محيطه العربى والإقليمى والدولى، مثمنًا دور التحالف الدولى فى العراق ودعمه للقوات الأمنية العراقية.

كما بحث اللقاء أهمية تنشيط التعاون الاستثمارى والاقتصادى بين البلدين وفى عدة مجالات منها الطاقة والكهرباء، مما يسهم فى توفير الخدمات وتأمين فرص عمل للمواطنين.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكى حرص بلاده على دعم العراق واستقلاله ليكون دولةً آمنةً وقادرةً على النهوض بمسئولياتها تجاه شعبها، مبديًا الاستعداد الكامل لزيادة التعاون فى جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية.

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