وقال عمرو وردة لعدد من الصحفيين المتواجدين في التدريب: "البنت وحشة أوي"، في إشارة منه إلى الفتاة التي اتهمته بالتحرش على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف وردة أن الواقعة كانت منذ 3 أشهر، واستغلتها الفتاة في هذا التوقيت كي تنتقم منه، بوضعه في موقف محرج مع المنتخب.
وقال وردة في تصريحات خاصة: "لم يحدث أي حوار بيني وبين تلك الفتاة منذ 3 أشهر، وكل ما نشرته حاليا مجرد شائعات من أجل الشهرة".
وأضاف: "الحوار الذي دار بيني وبينها كان في نطاق الاحترام، ولم أتطاول أو أتجاوز في حقها كما قالت، وكل تركيزي حاليا منصب مع المنتخب من أجل حصد لقب كأس الأمم الإفريقية".
وفي وقت سابق، اتهمت عارضة أزياء مصرية تدعى مريهان، لاعب الوسط عمرو وردة المحترف في صفوف أتروميتوس اليوناني بالتحرش.
وكشفت مريهان عن رسائل بعض لاعبي منتخب مصر بينهم عمرو وردة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
ورصدت مريهان رسائل عمرو وردة لها، حيث ظهر في الرسائل، أنه طلب منها الذهاب معه إلى اليونان.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو وردة في أول تعليق على "فضيحة" المنتخب المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.