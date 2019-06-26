البنك الزراعي: مليار و250 مليون جنيه تمويل الموسم الصيفي

أعلن ذلك في تصريح صلاح الدين حسن أحمد المدير العام للبنك الزراعي السوداني الذي أشار إلى أن التمويل يتم بصغيتي السلم والمرابحة لتوفير البنك للمدخلات الزراعية من التقاوى والأسمدة والمبيدات والجازولين. وأوضح أن الموسم الصيفي بدأ بانطلاقة مميزة وجاهزية المزارعين في كل الولايات خاصة القطاع المطري.
وفيما يتعلق بحصاد محصول القمح أكد صلاح الدين توفير البنك المركزي لمبلغ 7 مليارات جنيه نقدا لمقابلة شراء القمح بكل الولايات، وأشار إلى أن البنك الزراعي استلم حتى الآن 3,710,000 جوال من القمح تم شراؤها بالسعر التركيزي المعلن، منها حوالي 3 ملايين جوال من القمح بولاية الجزيرة أي ما يقدر بنسبة 86% من الكمية الكلية واستمرار عملية الشراء بولايتي الشمالية ونهر النيل.
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