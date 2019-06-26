أدلة عدم رغبة "العسكري السوداني" في الاستفراد بالحكم

عدة أدلة طرحت على الساحة السودانية مؤخرًا، تؤكد أنه لا نية للمجلس العسكري السوداني في الاستفراد بالحكم.

و أكد المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أنه لا يمانع اقتسام المجلس السيادي مناصفة مع قوى إعلان الحرية والتغيير، في وقت أجرى فيه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد بوث مباحثات مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال بوث، في تصريحات صحافية أمس، إن مشاوراته مع الأطراف الهدف منها دفع الطرفين إلى استئناف التفاوض المباشر، وإنه أبلغ رئيس وأعضاء المجلس العسكري أن «سلامة أهل السودان فوق أي شيء». وطلب بوث من المجلس العسكري عدم إجراء انتخابات خلال فترة عام، من أجل ضمان حدوث انتقال ديمقراطي في البلاد.

من جهته، قال عضو المجلس العسكري الانتقالي، ياسر العطا، في تصريحات صحافية أمس، إنهم أبلغوا المبعوث الأميركي رفضهم سيطرة قوى الحرية والتغيير على المجلس التشريعي، وعدم ممانعتهم لمناصفة «المجلس السيادي» إذا كانت التمثيل «5 + 5» أو «7 + 7» أو أي عدد يتفق عليه، مشيراً إلى صلاحيات المجلس التشريعي والحكومة التنفيذية لا تتعدى الفترة الانتقالية، وقال العطا إن مجلسه استقبل أكثر من 20 مبادرة من أساتذة الجامعات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والضباط المعاشيين، بيد أنهم يفضلون المبادرة التي توافقوا عليها مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

وفي وقت سابق، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، أنه منذ انضمام القوات المسلحة للشعب في ثورته، تعهد على المحافظة على السودان وشعبها ووحدتها.

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وأوضح "البرهان"، أن القوات المسلحة عندما انحازت إلى الشعب في الثورة كانت لا ترغب في السلطة، ولو كان هذا هدفها لرفضت التفاوض مع أي فئة من فئات الشعب، ولكنها قبلت التفاوض والتشارك مع القوى السياسية في الفترة الانتقالية، لافتا إلى أنهم حددوا مهام لها منذ البداية، أولها محاسبة الفاسدين من النظام السابق، وكل من يثبت أن لديه قضايا فساد سيحاسب وفقا للقانون.

وأشار إلى أن من مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية، تهيئة البيئة بإتاحة الحريات الكاملة، وتوفير الأمن من أجل البناء والتأسيس للانتخابات القادمة، لافتا إلى أنه لا يوجد لديهم مانع من الإشراف على الانتخابات.

وكذلك نفى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن يكون المجلس طامعاً في السلطة والحكم، مؤكداً أنه مستعد للتفاوض وأن السودان الآن مستقر.

وشدد حميدتي على أنه لابد من وجود مجلس وزراء يدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات، ولن تكون هناك فوضى في السودان بعدما تم التغيير بسلاسة وبلا دماء، مؤكدا أن المجلس الانتقالي لديه تفويض من الشعب السوداني لتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات السودانية.