حركة العدل والمساواة تنفي صحة خبر نشره النشطاء عن موقفها من التفاوض

نفت حركة العدل والمساوة أن رئيس الحركة جِبْرِيل إبراهيم محمد لم يصرح لقناة إسكاي نيوز للحديث الذي تم تناوله امس حول ان حركة العدل و المساواة السودانية ترى أن قضايا السلام يجب أن تكون لاحقة لعملية تسليم الحكم للمدنيين، و أن المجلس العسكري يسعى لشق الصف الوطني واكدت الحركة ان هذا الخبر لا اساس له من الصحة وان جبريل لم يصرح لاي قناة بمثل هذا التصريح مطلقا وان الخبر مفبرك ولا اساس له من الصحة

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