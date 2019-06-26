“الحرية والتغيير”: نرفض مناصفة الجهاز التنفيذي والتشريعي مع “العسكري”

التاريخ: 26-يونيو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة قطعت “قوى الحرية والتغيير” برفضها لأي مقترح لمناصفة الجهاز التنفيذي والتشريعي، مع المجلس العسكري. Advertisements وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني، المهندس عمر الدقير لمصدر أمس: “أن الاتفاق في هاتين النقطتين قد انتهى، ولا تراجع عنه” حسب صحيفة التيار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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