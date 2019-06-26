الكشف عن مقترح الوسطاء الأفارقة لحل الأزمة السودانية

قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي في تصريح لمصدر أمس، أنهم لم يتسلموا المقترح الجديد المشترك للوسيط الإثيوبي محمود درير، ومبعوث الاتحاد الإفريقي السفير محمد لباد.

وذكر الكباشي “إن قطع الإنترنت في إثيوبيا” حال دون اطلاع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس مفوضية الاتحاد الفريقي موسى فكي على الوثيقة”، وأضاف: “أن مسؤول الاتحاد الإفريقي، أخبره اليوم أنهم أرسلوا المبادرة لرؤسائهم للاطلاع عليها، ومن ثم تسليمها إلى الفرقاء السودانيين”.

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وفي سياق متصل كشف المصدر حسب صحيفة التيار، أن المبادرة (الإثيوبية – الإفريقية)، اقترحت مناصفة المجلس العسكري بين الطرفين (7+7) على أن يكون العضو الـ(15) بالمجلس ضابطاً متقاعداً لحل المعضلة، وذلك لكونه عسكرياً سابقاً ومدني حالياً، وأن تكون الرئاسة دورية، في الفترة الأولى للعسكريين والثانية للمدنيين، وأضاف المصدر أن المقترح أشار إلى تعليق المجلس التشريعي، وأن تختار قوى الحرية رئيس الوزراء، وأن يتم التوافق على الوزراء من الطرفين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)