“المجلس العسكري”: متمسكون بمناصفة جميع مستويات الحكم

التاريخ: 26-يونيو-2019 فى : أخبار 35 مشاهدة Advertisements كشف “المجلس العسكري الانتقالي” عن تمسكه بمناصفة مستويات الحكم الثلاث (السيادي، التشريعي، التنفيذي) مع “قوى الحرية والتغيير”، وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الفريق شمس الدين الكباشي في تصريح حسب صحيفة التيار أمس: “إن المجلس العسكري متمسك بمناصفة جميع مستويات الحكم، مع “قوى الحرية والتغيير”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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