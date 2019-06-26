“الدعم السريع” تدافع عن موقفها بشأن فض الاعتصام.. ويتعهد بالقضاء على المخدرات

جدد مدير دائرة العمليات بالدعم السريع اللواء عثمان حامد خلال مخاطبته منبر سونا للأنباء أمس، بعدم تورطهم في فض الاعتصام بالقيادة العامة وقطع بأن التحقيقات هي الفيصل لتوضيح الملابسات وقال أن فض الاعتصام كان عبر قوة مشتركة.

وكشف حامد حسب صحيفة التيار، عن (750) قنطار بنقو بجانب (20) ألف حبة مخدرة مختلفة الأنواع في مداهمة منطقة كولومبيا. وتعهد بالقضاء على المخدرات التي وصفها بالخطر الداهم و”السم الهاري” عبر خطة مدروسة.

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في ذات السياق كشف مندوب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن حصد (250) ألف شخص عبر المخدرات سنوياً، لافتاً إلى الكشف عن الضبطيات التي أسفرت عن ضبط خلال العام 2017 ضبطيات عالية من الترامادول والتي قفزت خلال العام 2018 وارتفعت من (1500) حبة إلى (24) ألف حبة وقال إن حاوية مدني التي تم ضبطها كانت تبحث عن سوق لها داخل السودان مؤكداً ارتفاع نسبة دخول الهروين في السودان وبلغت أكثر من (1000) كيلو خلال العام 2018 بجانب 331 طن مهربة وعابرة للحدود تم ضبطها في عرض البحر الأحمر.

وأشار مندوب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى انخفاض منشط الكبتاغون إلى (75) ألف حبة خلال العام 2018، وانحسر سوقه بنسبة بسيطة بجانب انخفاض نسبة الكاكويين والتي تراوحت بين 4-5 كيلو، مشيراً إلى أن الحشيش ما زال يمثل 84% من البلاغات و11% بلاغ الترمادول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)