المبعوث الأمريكي: “كنتم في المسار الصحيح حتى 3 يونيو”

التاريخ: 26-يونيو-2019
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ربط المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان عودة التعاون الدولي مع السودان بالانتقال إلى حكم مدني متوافق عليه بين قطاعات الشعب السوداني، “كل دول العالم تنتظر عودة الحكم المدني لمواصلة تعاونها مع السودان”، وأردف: “تشكيل حكومة مدنية أولوية قصوى”، ناصحاً بتجنب خوض هذه الحكومة في قضايا هي من صميم حكومة منتخبة.
وقال السفير دونالد بوث حسب صحيفة التيار، قبيل ساعات قليلة من مغادرته البلاد بعد أسبوعين من تكليفه بالمهمة: “مهمتنا الأساسية دعم الوسطاء وتشجيع الحوار بين الأطراف”، وأكد أن توحيد الوساطة الإثيوبية والإفريقية مهم لأن تعدد الوساطات يؤدي إلى إبطاء الحل.
وقال: “كنتم في المسار الصحيح حتى 3 يونيو، لكن الأمور تعقدت كثيراً بعد أحداث صاحة الاعتصام”، وطالب بتحقيق مستقل وعدم تكرار العنف في مواجهة المظاهرات مع ضمان الحريات وفتح شبكة الإنترنت.
وأكد أن بلاده جمدت الحوار مع السودان في انتظار اكتمال الانتقال السلمي إلى حكم مدني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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