أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * أمريكا تطالب المجلس العسكري بعدم إقامة انتخابات خلال عام * وفاة امرأة وإصابة العشرات بسبب هزة أرضية في سنار * مبارك الفاضل: وجود المجلس العسكري دستوري كونه يمثل أحد أركان الدولة * “البرهان” يمنح “إسراء صلاح” وسام التفوق من الطبقة الأولى * ارتفاع التضخم إلى (44.95%) خلال شهر مايو الماضي الإنتباهة: * أمريكا تطلب عدم إجراء انتخابات خلال عام * وقفات احتجاجية واقتحام معمل (إستاك) * أحداث عنف بين مواطنين والسلطات بالقضارف * مبارك الفاضل: المواجهة مع “العسكري” ستقود لانقلاب مضاد * واشنطن تشدد على التفاوض المباشر بين “التغيير” و”العسكري” * الأمم المتحدة: انقطاع الإنترنت يؤثر سلباً على العمليات الإنسانية بالسودان السوداني: * “العسكري”: لا نمانع مناصفة “السيادي” ونرفض سيطرة “قوى الحرية” على “التشريعي” * أصحاب العمل: تراجع حركة استيراد السلع.. طرح فئة الـ(1000) جنيه مع مرتبات يونيو * مبارك الفاضل: التصعيد مع “العسكري” سيعيد البشير * مصرع وإصابة العشرات بسنار بسبب هزة أرضية وإعصار الجريدة: * تصاعد الاحتجاجات بعطبرة تمهيداً لمليونية (30) يونيو و”الثورية” ترفض التفاوض مع “العسكري” * أمريكا ترهن الاعتراف بالحكومة المدنية بقبولها من الشعب السوداني * تحذير من مخاطر قطع الإنترنت وترجيح ببلوغ التعويضات مليارات الجنيهات Advertisements التيار: * المبعوث الأمريكي لـ(التيار): “كنتم في المسار الصحيح حتى 3 يونيو” * المجلس العسكري: متمسكون بمناصفة جميع مستويات الحكم * الصحة تكشف معلومات جديدة حول ضحايا محزرة الاعتصام * المهدي لـ(التيار): “العسكري” و”قوى التغيير” لم يكن لديهما رؤية لما بعد السقوط آخر لحظة: * “قوش” يعود إلى البلاد * مبارك الفاضل: الدولة التي صنعتها الإنقاذ صعب حكمها مدنياً * مصرع وإصابة العشرات بسبب هزة أرضية بسنار الصيحة: * “الدعم السريع”: لا نجند الأطفال ووفد أمريكي زار مقر القوات * مبارك الفاضل يطالب “العسكري” بترك “الجدل البيزنطي” وتسمية رئيس مجلس الوزراء * طرح العملة فئة الـ(1000) جنيه مع مرتبات يونيو وانفراج نسبي في السيولة الدار: * الزوج المتهم بقتل زوجته ينتحر من عمارة الشرطة * قبائل الهدندوة تؤكد دعمها وتأييدها للمجلس العسكري بما يحفظ أمن واستقرار البلاد * القبض على المتهم الرئيسي في بلاغ نهب سائقي الترحال بشرق النيل * المبعوث الأمريكي في الخرطوم لاستئناف التفاوض المباشر * خاطف موبايلات الفتيات في قبضة شعبة مباحث الصناعات * مكالمة من فتاة تؤدي لاحتيال تاجر بـ(650) ألف دولار الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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