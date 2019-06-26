اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم الاربعاء 26 يونيو 2019م

الخليج 365: مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الاربعاء 26 يونيو 2019م . مؤشرأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 69.00جنيه الريال السعودي : 18.40جنيه اليورو : 77.97 جنيه Advertisements الدرهم الإماراتي : 18.90جنيه الريال القطري : 18.93 جنيه الجنيه الإسترليني : 87.63جنيه الجنيه المصري : 4.13جنيه

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