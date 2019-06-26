النواب يهددون بعزل رئيس البرلمان وسط خلاف حول المرتبات

هدد عدد من نواب البرلمان، يوم الثلاثاء، بعزل رئيس البرلمان أنتوني لينو مكنة وسط خلاف بين الجهاز التنفيذي والبرلمان حول الميزانية الجديدة.

ورفض البرلمانيون يوم الخميس الاسبوع الماضي، عرض موازنة السنة المالية 2019/2020 من قبل وزير المالية، مطالبين بدفع متأخرات رواتب الجيش وموظفي الخدمة المدنية خلال الأشهر الستة الماضية قبل عرض الميزانية.

وشهد البرلمان حالة فوضى عارمة حيث منع النواب وزير المالية سلفاتوري قرنق مبيورديت من تقديم الميزانية، الأمر الذي أجبر رئيس البرلمان أنتوني لينو مكنة ، تعليق النقاش حول الميزانية الجديدة.

وقال ضرواى مبور تينج، نائب البرلمان عن دائرة رومبيك الشرقية، في تصريح لراديو تمازج يوم الثلاثاء، انهم سيتوحدون لعزل رئيس البرلمان مكنة حال سماحه لوزير المالية بتقديم الميزانية الجديدة قبل دفع متأخرات المرتبات.

وتابع " اذا دعا رئيس البرلمان الى تقديم الميزانية قبل دفع الرواتب ، فاننا سنقوم بعزله " .

وقال "لقد اتحدنا بغض النظر عن احزابنا السياسية و مناطقنا الجغرافية … و أنا واثق مما أقوله …لأن شعبنا يعاني".

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واضاف "نعلم جيدا ان هناك أموال و لكن وزير المالية يحاول المراوغة".

و في ذات السياق انتقد مبور، ، وزير الاعلام مايكل مكوي لدعوته البرلمان للسماح لوزير المالية بتقديم الميزانية الجديدة ، وقال: "مكوي لا يعلم بالوضع، شعبنا يعاني بينما يتمتع الوزراء".

واضاف "نريد ان نوضح بأنه لا توجد اجندة سياسية وراء هذا ، نحن نطالب فقط بمصلحة الشعب"، مطالباً وزير المالية بتقديم تقرير الإنفاق للعام الماضي.

من جانبه، قال بول يواني بونجو، رئيس اللجنة الإعلامية بالبرلمان ، إن مختلف الكتل الحزبية شرعت في سلسلة من الاجتماعات في خطوة نحو حل الخلاف.

وقال "لقد تأجلت الجلسة يوم الاثنين لأن أعضاء البرلمان كانوا مشغولين باجتماعات الكتل الحزبية و مناقشة كيفية تقديم الخدمات لشعبنا".

وكان من المقرر أن يقدم وزير المالية ميزانية قدرها 208.156 مليار جنيه جنوب سوداني، للسنة المالية 2019/2020.