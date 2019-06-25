الإحصاء: معدلات التضخم في 2019م أقل بكثير مُقارنة بالعام 2018

أعلن وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، د.عبد المنعم محمد الطيب أن معدلات التضخم من يناير حتى مايو 2019م مستقرة وأقل بكثير من معدلات التضخم في العام 2018م.

وقال الطيب خلال اجتماعه مع مدير الجهاز المركزي للإحصاء د. كرم الله علي ، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة المالية والجهاز المركزي للإحصاء اليوم “الثلاثاء”، قال إن نسبة التضخم في مايو 2019م بلغت 44.95% مقارنة بنسبة 44.56% في ابريل 2019م مع زيادة طفيفة مردها لارتفاع الملابس خلال شهر رمضان.

وناقش الاجتماع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بجانب توريد الأجهزة والمعدات لجهاز الإحصاء، ونوه إلى أهمية الجهاز المركزي للإحصاء في عمل المسوحات والبيانات الاقتصادية وإعداد المؤشرات الاجتماعية والتنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني.

من جانبه أوضح المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء أن الاجتماع استعرض أهم شعار اقتصادي للمرحلة القادمة هو خفض التضخم لرقم آحادي، ونوه إلى أن السودان يجب أن لا يتخلف في مؤشرات التنمية المستدامة.