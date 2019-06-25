بتوجيه من الملك”ابن سلمان”ولي العهد السعودي يغادر المملكة

غادر الأمير بتوجيه منالعاهل السعودي ابن سلمان وسيرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

وأصدر الديوان الملكي بياناً قال فيه إنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوة المقدمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، من رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن، فقد غادر ولي العهد اليوم الثلاثاء لزيارة جمهورية كوريا، حيث سيلتقي خلالها بالرئيس، وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الصدد: “نعم يتم التخطيط للقاء. وسيقدم زميلي (مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف) إحاطة سيتحدث من خلالها كالمعتاد عن البرنامج، و لا أرغب باستباقه”، مشيراً إلى أنه يجري تحضير مكثف للاجتماع.

هذا وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة “العشرين الكبار” بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.