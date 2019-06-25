الخارجية المصرية تُشدّد على دعم الحل السلمي بالسودان

التاريخ: 25-يونيو-2019
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أكدت وزارة الخارجية المصرية، تواصل مصر مع كافة أطراف الأزمة السودانية ودعمها للحل السلمي، ونوّهت لضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة في السودان وعلى وحدة أراضيه.
وقالت الوزارة في بيان عقب جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء) بحسب الصيحة الآن – إن وزير الخارجية سامح شكري، استعرض الرؤية المصرية حول سبل تحقيق الاستقرار في دولة السودان الشقيقة، وأضاف حسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن مصر تتواصل مع كل أطراف الأزمة السودانية وتدعم الحل السلمي.
وكانت الخارجية المصرية، أصدرت بياناً أكدت فيه دعم مصر الكامل للسودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق من تاريخه، ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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