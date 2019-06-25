“الدعم السريع”: جماعات وعناصر مُسلّحة بالاعتصام كانت وراء تشويه صُورتنا

التاريخ: 25-يونيو-2019
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أكّد رئيس دائرة العمليات بقوات “الدعم السريع” اللواء ركن عثمان محمد حامد، أنّ “الدعم السريع” تتبع للقوات المُسلّحة وتحت قيادة القائد الأعلى للجيش، وهي قومية تَعمل في كل السُّودان، وقال إنّها مُتصالحة مع المُواطنين وواجبها حماية الأمن القومي.
وأشار حامد في برنامج “حوار المُستقبل” بقناة النيل الأزرق إلى أن “الدعم السريع” شَاركت في “عاصفة الحزم” بقرارٍ من القوات المسلحة لمنع الاعتداء على الأراضي المُقَدّسَة، وعَمَلَت في اليمن مع القوات السعودية والإماراتية وحَقّقَت نجاحات، ولها علاقات مع الاتحاد الأوروبي في مجال مُكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وَفَنّدَ حامد المَزاعم والحَملة المُمنهجة ضد “الدعم السريع”، واستغلال صُور إخلاء منطقة “كولومبيا” للإساءة إليها، بجانب دمغها بتجنيد الأطفال.
وأوضح بحسب ما نقلته الصيحة الآن – أنّ وفداً أمريكيّاً زارها وتَأكّد من أنّ التّجنيد يتم بواسطة الرقم الوطني، وأكّد انضباط “الدعم السريع”، وأنّ لها قسم ولاء ويحكمها قانون القوات المسلحة وبها أكثر من (800) ضابط من القُوّات المُسلّحة، وقال حامد إنّ وجود القوات بالمُدن فرضته الظروف الأمنية بعد حَملات تحييد الشرطة والأمن، وَأَضَافَ أنّ جَمَاعَاتٍ وعناصر تتبع للحركات المُسلّحة في الاعتصام كانت وراء حَملات تشويه صُورة “الدعم السريع”، وأعلن عن ضبط أشخاصٍ ينتحلون صفتها وفتح بلاغات ضدهم، وَأَكّدَ التزام عناصره بالقانون، وقال إنّ لديهم محاكم ميدانية لمن يُخالف القانون.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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