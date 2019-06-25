قيادات جنوب كردفان تطرح مبادرة لـ”حميدتي” للتواصل مع حملة السلاح

كشفت الإدارة الأهلية بولاية جنوب كردفان، يوم الثلاثاء، لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، عن مبادرة للجلوس والتواصل مع حملة السلاح من أبناء الولاية، وتفاءلت بقدرتها على المساهمة في تجاوز كافة المشاكل.

والتقى دقلو في مكتبه بالقصر الجمهوري،بحسب الشروق – وفد قيادات الإدارة الأهلية والمرأة والشباب بجنوب كردفان، بحضور رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمي باسم المجلس، الفريق الركن شمس الدين كباشي.

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وقال أمير إمارة الشوابنة بجنوب كردفان، الأمير محمود عبدالله، في تصريح صحفي “إن اللقاء جاء بهدف تأكيد الوقوف مع المجلس العسكري وتفويضه باسم الإدارات الأهلية بالولاية، باعتبار أن القوات المسلحة هي الضامن الوحيد للاستقرار في كل الحقب السياسية المختلفة”.

وأضاف أن اللقاء بحث قضية السلام في ولاية جنوب كردفان، وضرورة الاحتكام لصوت العقل، باعتبارها أكثر الولايات تأثراً بالحرب، مشيراً إلى حرص الإدارة الأهلية على الجلوس، والتواصل مع حملة السلاح، والقدرة على تجاوز كافة المشاكل بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)