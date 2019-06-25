“المبعوث الأمريكي” في الخرطوم لاستئناف التفاوض المباشر

بدأ المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث، يوم الثلاثاء، جولة جديدة من المباحثات والمشاورات مع المجلس الانتقالي العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، لدفع الطرفين لاستئناف التفاوض المباشر، بغرض التوصل إلى التسوية السياسية.

وقال المبعوث الأمريكي، في تصريحات صحفية،بحسب الشروق – إن المشاورات تستهدف دفع الطرفين لاستئناف التفاوض المباشر، مؤكداً أن الأطراف السودانية قادرة على الدخول في الفترة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن الوساطة الأفريقية تحركت نحو الوصول إلى توافق بين الطرفين.

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وسبق أن وصل إلى الخرطوم يوم الثلاثاء، وفد الترويكا الأوروبية لدعم التوصل إلى اتفاق سلمي.

وقال المبعوث البريطاني الخاص للسودان، روبرت فيروزر، إن المجتمع الدولي مستعد وراغب في مساعدة السودان اقتصادياً عند تشكيل الحكومة المدنية، وذكر أن التفاوص هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حلول، مجدداً حرص بلاده على التواصل مع السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)