توجيه بتشكيل لجان أحياء بديلة للجان الشعبية

التاريخ: 25-يونيو-2019
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وجه وكيل ديوان الحكم الاتحادي، صديق جمعة باب الخير، يوم الثلاثاء، الولايات بالإسراع في تكوين لجان الأحياء، لتحل محل اللجان الشعبية السابقة، لأهميتها في تقديم الخدمات للمواطنين، واعتبارها حلقة مهمة في الحكم المحلي تتيح الفرصة للمواطنين للمشاركة في الحكم.
ودعا الوكيل بحسب الشروق – ولاة الولايات كافة إلى متابعة تشكيل اللجان والاطمئنان على مباشرة عملها في خدمة المواطنين، وتقديم الخدمات الضرورية، وتسخير الجهد الشعبي في البناء والتعمير، وذلك حسب توجيهات نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بتكوين لجان الأحياء، لتحل محل اللجان الشعبية السابقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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