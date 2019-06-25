مبارك الفاضل يطالب بالقضاء على رموز النظام البائد

طالب رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، يوم الثلاثاء، بالقضاء على النظام البائد خلال الفترة الانتقالية، والعمل على تشكيل حكومة تكنوقراط تقوم على الكفاءات الوطنية، من أجل العمل على تحسين الوضع الاقتصادي ومعاش الناس بالبلاد.

وقلل الفاضل من التدخل الخارجي في حل قضايا البلاد، معتبراً أن الشعب السوداني هو المعلم في العملية السياسية في إفريقيا والمنطقة العربية. وطرح مبارك الفاضل خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب، مبادرة لتجاوز الأزمة السياسية وتأسيس السلطة الانتقالية.

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وركزت مبادرة الفاضل على ضرورة التمسك بدستور العام ٢٠٠٥م الذي يتضمن حكماً تشاركياً جامعاً يمثل كل أطياف الشعب السوداني، وباعتبار أن فيه صلاحيات وإجماعاً من كل الشعب السوداني والقوى السياسية.

وأشار الفاضل بحسب الشروق -إلى أهمية أن يتخطى طرفا التفاوض، في إشارة للمجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، الجدل والاتجاه نحو تكوين حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية، كاشفاً الحاجة للتشاور حول الشخصيات الوطنية لإدارة الفترة الانتقالية، والالتزام وفقاً للشرعية الدستورية بإقامة انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

وأوضح الفاضل أن هناك أخطاء وقع فيها طرفا التفاوض نتيجة للأجندة الحزبية، وعدم الخبرة السياسية، ما أدى إلى هذه الأزمة السياسية الراهنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)