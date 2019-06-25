مهاجم الكاميرون يغادر كأس الأمم الأفريقية خوفا على حياته

أعلن جويل تاجوي، مهاجم الكاميرون المستبعد من قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية، أنه سيغادر الإسماعيلية متجها إلى البرازيل لمتابعة حالته الصحية.

وكان تاجوى قد أجرى فحوصات طبية أثبتت إصابته بمشاكل في القلب، وقرر الجهاز الفني استبعاده من قائمة الأسود خوفا على حياته التي ستتعرض للخطر حال قيامه بمجهود زائد.

وقال تاجوى في تصريحات صحفية عقب استبعاده: "حزين جدا للخروج من قائمة المنتخب، كنت أتمنى أن استمر مع الفريق للدفاع عن اللقب الذي توجنا به في 2017".

وتابع "لكني أشكر الله أن الأزمة تم تشخيصها في وقت مبكر قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه حال مشاركتي بالبطولة".

وأكد مهاجم الكاميرون أن نادي كروزيرو البرازيلي استدعاه للقدوم إلى بيلو هوريزونتي؛ لمتابعة حالته الصحية عقب تشخيصه بوجود مشاكل في القلب.

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واختتم تصريحاته قائلا: "أوجه الشكر إلى زملائي الذين يعتبرون بمثابة عائلتي التي تدعمني باستمرار، ووصلتني مشاعرهم بكل صدق بعدما ‏بكى الجميع من المدرب سيدورف والجهاز الفني واللاعبين، ‏ولكن في النهاية كلهم هنا لتحقيق هدف معين وعليهم أن يستمروا ‏لتحقيقه من أجل الوطن".

ويلعب تاجوى في ماريتيمو البرتغالي قادما من كروزيرو البرازيلي على سبيل الإعارة.

وقال الاتحاد الكاميروني في بيان: "تم استقبال نبأ استبعاد تاجوي بحزن شديد في معسكر الكاميرون من الجهاز الفني واللاعبين ولم يسيطروا على دموعهم".