الدعم السريع: هذه هي أسباب وجودنا في المدن

أكد اللواء ركن عثمان محمد حامد رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع أن قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة وتحت قيادة القائد الأعلى للجيش وهي قوات قومية تعمل في كل السودان.

وأضاف أن وجودها في دارفور فرضته ظروف معينة وهي قوات متصالحة مع المواطنين وواجبها حماية الأمن القومي، وهي قوة متجددة لها رؤى إستراتيجية للتدريب بصورة فاعلة ضمن منظومة الأجهزة الأمنية.

وتابع في برنامج (حوار المستقبل) بأن قوات الدعم السريع شاركت في عاصفة الحزم بقرار من القوات المسلحة لمنع الاعتداء على الأراضي المقدسة وعملت في اليمن مع القوات السعودية والإماراتية وحققت نجاحات ولها علاقات مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وفند اللواء عثمان المزاعم والحملة الممنهجة ضد قوات الدعم السريع واستغلال صور إخلاء منطقة كولمبيا للإساءة لها، إلى جانب دمغها بتجنيد الأطفال، مبيناً في هذا الخصوص أن وفداً أمريكيا زار الدعم السريع وتأكد من أن التجنيد في الدعم السريع يتم بواسطة شهادة الرقم الوطني، مؤكداً انضباط الدعم السريع وأن لها قسم ولاء ويحكمها قانون القوات المسلحة وبها أكثر من 800 ضابط من القوات المسلحة.

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