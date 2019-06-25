لماذا تبعث قطر بالمال إلى غزة عبر إسرائيل؟ (فيديو)

تحدث وزير الخارجية، سامح شكري، عن سبب دخول المال القطري الى غزة عبر " إسرائيل" وليس معبر رفح الحدودي، جنوب شرق قطاع غزة، وحول ما يتردد عن وطن بديل للفلسطينيين في سيناء وسبب مشاركتهم في مؤتمر البحرين الإقتصادي، حسب تقرير أعدته منصة "مداد نيوز".

فقال الوزير شكري، في حوار مع قناة "روسيا اليوم"، إن مصر ترعى الأشقاء في قطاع غزة وتقدم لهم كل الدعم والرعاية، مشيرا الى أن معبر رفح مفتوح بصفة دائمة منذ أكثر من عام لتوفير المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية والدخول والخروج الامن لأغراض الحج والعمرة والتعليم والصحة.

وأضاف مستدركا، " لكن أيضا نتعامل مع هذا الأمر بمنطلق الحرص على استمرار اضطلاع إسرائيل بمسؤولياتها كدولة احتلال وعدم التنصل من هذا الالتزام من خلال إيجاد وسائل أخرى لرعاية مصلحة الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة بغزة".

وتابع، أن "مصر تراعي أيضا في هذا الإطار أمنها القومي وضرورة الحفاظ على هذا الأمن من الاستهداف الدائم من المنظمات الارهابية في هذه البقعة الضيقة من شمال شرق سيناء".

وحول ما تردد عن بناء وطن بديل للفلسطينيين في سيناء قال شكري: "أتصور أن هذا الأمر تم التعبير عن رفضه التام على كافة المستويات من رئيس الدولة إلى كافة مؤسسات الدولة المصرية، بأنه ليس هناك أي تنازل عن ذرة وحبة رمل من سيناء التي استشهد من أجلها مواطنون مصريون دفاعا عنها وسعيا لاسترجاعها".