تليجرام يكشف عن مزايا جديدة.. تعرف عليها

كشف تطبيق تليجرام عن عدد من المزايا الجديدة، التي من شأنها مساعدة المستخدمين وتسهيل التنقل داخل التطبيق، وفق ما نشره موقع gadgets الهندي.

وأضاف منافس واتسآب العديد من المميزات الجديدة من أجل تبادل جهات ومعلومات الإتصال بين المستخدمين، إذ أصبح بإمكانهم الآن إضافة أرقام الأشخاص القريبين منهم من خلال فتح جهات الاتصال والضغط على "إضافة أشخاص قريبين" أو "تبادل معلومات الاتصال"، ومن ثم سيظهر تلقائياً الأشخاص القريبين منك.

فيما أصبحت جميع محادثات المستخدم ورقم مجهول تضم زر "أضف إلى جهات الاتصال"، الذي لم يكن متوفراً من قبل، بالإضافة إلى إمكانية حظر أي مستخدم مجهول من مراسلتك.

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وتضيف التحديثات الجديدة القدرة على إنشاء مجموعات محلية ليكون من السهل بقاء الاتصال مع الآخرين، إذا كانوا فى نفس المبنى أو المكان، ومن الممكن أن تكون هذه الميزة في غاية الأهمية بالنسبة للطلاب المقيمين في الحرم الجامعي.

وبات من السهل نقل ملكية المجموعات والقنوات إلى أي مستخدم أخر، كما أصبح بإمكان مستخدمي تليجرام الآن معاينة الدردشات التي يختارونها مع استخدام ميزة حذف الكل، فيما بات بإمكان مستخدمين iOS استخدام اختصارات المساعد الرقمي.

ويذكر أن هذا التحديث يأتي بعد أن تم تطوير وإضافة مميزات أخرى من أجل ضمان الخصوصية والأمان، تحديداً بعد أخر اختراق تعرض له تليجرام في وقت سابق من هذا الشهر.