رغدة تخطف الأنظار فى مؤتمر إزالة عار المرض من الحاضرين

انطلق مؤتمر الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض بحضور عدد من المشاهير فى الفن والسياسة والإعلام وخطفت الأنظار الجميلة رغدة التى تسابق الحضور لالتقاط الصور معها، كما حضر المفتى الأسبق على جمعة وأسامة هيكل وهبة الأباصيرى وتحدث الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى ومستشار الجمهورية للصحة النفسية خلال المؤتمر مؤكدا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن عدد المنتحرين حول العالم بلغ مليون نسمة، لافتاً إلى أن بين كل أربعة أفراد يوجد فرد مصاب بمرض نفسى.

وأن الإحصائيات المصرية توضح أن 24٪ من المصريين مصابون باضطرابات نفسية، موضحاً أن الاستثمار فى علاج المرض النفسى يزيد من المشاركة فى الإنتاج القومى بنسبة 3٪ وأن 5,٪ من المرضى النفسيين المصريين هم من يحتاجون دخول المستشفيات لتلقى العلاج، أما بقية النسبة وهى 99.5٪ من المرضى النفسيين فيمكن علاجهم داخل العيادات الخارجية، ورغم ذلك لا يذهب للأطباء النفسيين سوى 3٪ فقط، أما الباقون فيتجهون لممارسة العمل العام، ومع الأسف المرضى النفسيون فى البلاد العربية يتجهون للعلاج التقليدى أو الشعبى أو الدينى.