"الذكور ليس لهم أب".. معلومات علمية تعرفها لأول مرة عن "النمل"

وفقا لما ذكره موقع "phys" العلمي، ننشر لكم معومات وحقائق علمية تعرفونها لاول مرة عن النمل:

1. معظم النمل الذي تراه "أنثى"

النمل لديه نظام طبقي، حيث يتم تقسيم المسؤوليات، فالملكة هي مؤسس المستعمرة، ودورها هو وضع البيض، وجميع النمل العامل من الإناث، فهى وأخواتها مسؤولة عن التشغيل المتناغم للمستعمرة.

2. النمل الذكور ليس لهم أب

على عكس البشر، مع الكروموسومات X و Y ، يتحدد جنس النملة بعدد نسخ الجينوم التي تمتلكها، ويتطورالنمل الذكر من بيض غير مخصب، لذا لا يتلقى أي جينوم من الأب، وهذا يعني أن النمل الذكرليس له أب ولا يمكن أن يكون له أبناء ذكور لكن لديهم أجداد، ويمكن أن يكون لهم أحفاد، ويتطور النمل الإناث من البيض المخصب ولديها نسختان من الجينوم، واحدة من والدها وواحدة من والدتها.

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3. لا تأكل الملكات لأسابيع بعد التزاوج

عندما تكون الظروف دافئة ورطبة، تترك ملكات البكر المجنحة والذكور أعشاشهم بحثًا عن زملائهم، ويتم التزاوج على الجناح، بعد ذلك، تسقط الملكات على الأرض وتتخلى عن أجنحتها، بينما يموت الذكور بسرعة، وتختار الملكات المتزاوجة موقعًا للعش والجحر في التربة.

4. ملكة النمل يمكن أن تعيش لعقود بينما الذكور لمدة أسبوع

بعد تأسيس مستعمرة لها، تعيش النمل الملكة لما يقرب من 30 عامًا، ويعيش النمل العمال لمدة عام، أما الذكور فلا يعيشون أكثر من أسبوع بقليل.

5. يمكن أن يساعد النمل البشر والبيئة

للنمل تأثير كبير في النظم البيئية في جميع أنحاء العالم وأدوارها متنوعة، فيعمل البعض الآخر كعوامل مكافحة بيولوجية، يفيد النمل النظم الإيكولوجية من خلال تشتيت البذور، وتلقيح النباتات وتحسين نوعية التربة، وقد يفيد النمل أيضًا صحتنا، كمصدر محتمل للأدوية الجديدة مثل المضادات الحيوية.