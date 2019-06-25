تغيرات جديدة تطرأ على واتسآب عبر هواتف أندرويد.. اكتشفها

قام تطبيق واتساب بإجراء بعض التعديلات على طريقة إرسال الصور لجهات الاتصال على هواتف أندرويد لتصبح أسهل وأكثر وضوحاً، بعد طرحها من قبل على هواتف أيفون.
ووفقا لصحيفة مترو البريطانية، سيمكن التغيير الجديد المستخدمين من إرسال الصورة مع رؤية الاسم الكامل للشخص الذى ترغب فى إرسال الصورة إليه، تجنباً لإرسال الصور للأشخاص عن طريق الخطأ.
ويتم حالياً اختبار الميزة على بعض النسخ التجريبية، لكن الاحتمالات تشير إلى إمكانية طرحها بعد شهرين من الأن.
جدير بالذكر واجه واتس آب انتقادات ضخمة من موقع WABetaInfo، إذ أتهمه بإجراء التحديثات ببطء شديد، مطالبا الشركة بإجراء التغييرات بشكل مستمر وبعناية دقيقة، وضرب مثالاً بشركة تليجرام التى تطلق تحديثات سريعة، على عكس واتس آب.
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