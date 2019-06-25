الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق تجاري مع فيتنام

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن الإتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام، الذي سيتيح إلغاء 99% من الرسوم الجمركية على البضائع بين الطرفين، سيوقع في 30 يونيو في هانوي.

وقد وافقت جميع دول الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الثلاثاء، على هذا الاتفاق الذي اختتمت المفاوضات في شأنه في ديسمبر 2015.

وبعد أن توقعه المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم ووزير التجارة الروماني، الذي يتولى في الوقت الراهن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، يتعين على البرلمان الأوروبي الجديد التصويت عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.

وقالت مالمستروم إن "فيتنام سوق ديناميكية وواعدة تضم أكثر من 95 مليون مستهلك". لكنها أصرت على أن "هذا الاتفاق يهدف أيضاً إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وحماية البيئة وحقوق العمال"، مشيرة إلى أن فيتنام صدقت للتو على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المفاوضات الجماعية.

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ويؤكد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، أن الاتفاق الموقع مع فيتنام، ينص على "التزامات بتنفيذ المعايير الأساسية لمنظمة العمل الدولية" و"اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة مثل تلك الخاصة بمكافحة تغير المناخ أو حماية التنوع البيولوجي".

ورحبت فيتنام التي يعد اقتصادها أحد أكثر الاقتصاديات ديناميكية في جنوب شرق آسيا، باتفاق "شامل" و"مهم".

وقال وزير الصناعة والتجارة تران توان آنه للصحافيين في هانوي الثلاثاء: "ستتاح من الآن فصاعداً لمستثمري الاتحاد الأوروبي فرصة الاستثمار في سوق ديناميكية مثل فيتنام".