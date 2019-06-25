نائب أردني : لا دور للبرلمان العربي بحل الازمة في السودان

اكد النائب الاردني خليل عطية عضو البرلمان العربي عدم قيام البرلمان العربي بدور في حل الازمة في السودان .
وطالب عطية من البرلمان العربي وجامعة الدول العربية القيام بجهود من اجل تحقيق المصالحة بين المجلس العسكري والثوار في السوادن وحل الازمة بينهما، بحسب وكالة عمون الاردنية .
كما عبر عطية في كلمته اثناء اجتماعات البرلمان العربي في القاهرة عن ادانته لفض الاعتصام في السودان بالقوه كما طالب من البرلمان العربي ادانه فض الاعتصام وقتل المدنيين.
وقال عطية ان البرلمان العربي اصدر قرار بادانه قيام السلطات بفض الاعتصام في الخرطوم بالقوة .
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