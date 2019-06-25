مقتل 8 من قوات النظام بهجمات في ريف حماة

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 8 عناصر من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها لقوا حتفهم جراء تدمير آليات واستهدافات من قبل الفصائل والمجموعات "المتشددة" على مواقع لهم في الحماميات ومحاور أخرى بريف حماة الشمالي الغربي.

وأضاف المرصد، في بيان له، أن طائرات النظام السوري والطائرات الروسية نفذت ضربات على منطقة التهدئة بعد ساعات قليلة من غيابها عن أجواء المنطقة.

ونفذت الطائرات السورية 51 غارة على الأقل على كل من خان شيخون والتمانعة ومحيطها والشيخ مصطفى ومعرة حرمة وحزارين ومحيط معرحطاط وجبل الأربعين وكفرسجنة والنقير وبالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وقرية الزربة بريف حلب الجنوبي، ومحور كبانة بجبل الأكراد، وقرية أبو رعيدة ومحيط عطشان بريف حماة.

كما نفذ الطيران الروسي 34 غارة منذ ما بعد منتصف الليل على كل من حصرايا وكفرزيتا ومحيطها وقرية الجبين وحصرايا ومحيط عطشان بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، ومطار تفتناز العسكري شرق إدلب، والنقير وعابدين ومحيط خان شيخون والهبيط بريف إدلب الجنوبي.

ولم يذكر المرصد أي تفاصيل أن حدوث خسائر أو سقوط قتلى نتيجة قصف الطائرات الروسية والسورية.