قال المجلس العسكري في السودان إن محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ستتم في السودان، مؤكدا عدم السماح بمحاكمة أي سوداني في الخارج.
وفي حوار مع صحيفة البيان الاماراتية ، قال رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري صلاح عبد الخالق إن “محاكمة البشير في العاصمة الخرطوم سيجري بثها على الهواء مباشرة”.
وذكر صلاح عبد الخالق، أن مدعي المحكمة الجنائية طالبت السلطات بتقديم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته داخل السودان، لافتا إلى أنهم يرحبون بمحاكمته بالداخل.
وشدد عبد الخالق على أن عمر البشير سيحاكم على كل القضايا التي يواجه فيها اتهامات بارتكاب جرائم في دارفور، وستكون محاكمته منقولة على الهواء مباشرة.
وقال “القضاء (السوداني) قادر على ذلك، ويتمتع بالنزاهة والاستقلالية الكاملة، والقضاة الأوروبيون ليسوا أفضل من السودانيين لا علما ولا أخلاقا، وليسوا أكثر حرصا منا على حقوق السودانيين”.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري: سنبُث محاكمة البشير على الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.