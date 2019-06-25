المجلس العسكري: سنبُث محاكمة البشير على الهواء

قال المجلس العسكري في السودان إن محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ستتم في السودان، مؤكدا عدم السماح بمحاكمة أي سوداني في الخارج.

وفي حوار مع صحيفة البيان الاماراتية ، قال رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري صلاح عبد الخالق إن “محاكمة البشير في العاصمة الخرطوم سيجري بثها على الهواء مباشرة”.

وذكر صلاح عبد الخالق، أن مدعي المحكمة الجنائية طالبت السلطات بتقديم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته داخل السودان، لافتا إلى أنهم يرحبون بمحاكمته بالداخل.

وشدد عبد الخالق على أن عمر البشير سيحاكم على كل القضايا التي يواجه فيها اتهامات بارتكاب جرائم في دارفور، وستكون محاكمته منقولة على الهواء مباشرة.

وقال “القضاء (السوداني) قادر على ذلك، ويتمتع بالنزاهة والاستقلالية الكاملة، والقضاة الأوروبيون ليسوا أفضل من السودانيين لا علما ولا أخلاقا، وليسوا أكثر حرصا منا على حقوق السودانيين”.