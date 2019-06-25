اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ستيفاني غريشام لتولي منصب السكرتيرة الصحافية ومديرة الاتصالات بالبيت الأبيض.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، في تقرير إخباري، أن غريشام كانت تعمل متحدثة باسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، التي أعلنت عن هذا التعيين اليوم الثلاثاء، على موقع تويتر.
وتحل غريشام محل ساره هوكابي ساندرز، التي أعلن ترامب عن رحيلها في تغريدة على تويتر، في وقت لاحق هذا الشهر، إن "رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشهر"، معرباً عن أمله في أن تترشح يوماً ما لمنصب حاكم هذه الولاية، علماً بأن والدها مايك هوكابي، سبق له وأن شغل هذا المنصب".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعين ستيفاني غريشام متحدثة باسم البيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.