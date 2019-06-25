اقامت وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية جنوب دارفور تنويرا لوفد أكاديمية نميري العسكرية برئاسة اللواء ركن معاش عبدالمنعم إبراهيم واللواء ركن معاش ادم محمود جارالنبي ، حيث إستمع الوفد الي شرحا مفصلا من إدارات الوزارة المختلفة ومديرها العام حسين عمر وتناول اللقاء الميزات التي تتمع بها الولاية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والميزات التفضيلية في الاستثمار الزراعي بالاضافة الي المساحات الصالحة للزراعة والتى تبلغ (18) مليون فدان من جملة (24) مليون فدان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنوب دارفورتستهدف زراعة أكثرمن (8)مليون فدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.